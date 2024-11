କେବେବି ଦେଖିନଥିବେ ଏପରି Video! ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମାରପିଟ୍, ଦେଲେ ରାସ୍ତା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଲଢ଼େଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

କିଛି ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ୧୦ ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଛି କି ନାହଁ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ମାରପିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏହାର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ତଥା ସିପିଆଇ (ଏମ) ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଚାଲିଛି । ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ…

Two groups in Kerela paused their Kalesh to make way for an ambulance and resumed right after🫡#kerala #KeralaNews #ambulance #fypシ゚viralシfypシ゚ #everyoneシ゚ #viralpost2024シ #tajkeshorts #viralpost2024 #fypシ゚viralシ #fypシ #fypviralシ #viralchallenge… pic.twitter.com/dKngOIrOoJ

— TajKeProperties (@Mawt777) November 17, 2024