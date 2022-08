ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି: ଫର୍ମରେ ନଥିବା ବେଳେ କହିଲେ ଏହି କଥା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତ କାଲି ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍। ଖରାପ୍ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବିରାଟ୍ କୋହଲି କିଛି ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଟିମ୍‌କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଦିନ ହେବ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଶତକ ଆସି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗତ ୬ମାସ ହେବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ନିକଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ନଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ।

ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୋହଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୦ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସିଟି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋର ତାହା ଇଣ୍ଟେନସିଟି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତୁମକୁ ରହିଯିବାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ମନ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଥିଲା ​।

