ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, ବେବି ବମ୍ ସହ ଫଟୋ ଭାଇରଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୭ ।୮: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ବା ସୁପରଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅନୁଷ୍କା ମା’ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ ଆଜି ଦମ୍ପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ ସହିତ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଉଭୟ ତାରକା ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାନଦାର କାମ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

And then, we were three! Arriving Jan 2021 ❤️🙏 pic.twitter.com/0BDSogBM1n

— Virat Kohli (@imVkohli) August 27, 2020