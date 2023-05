ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ ପରେ bcciକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରାଟ: ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୋହଲି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଲଢେଇକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଉଭୟଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କୋହଲି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ଫି’ କାଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦକୁ ୫ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟର ବିରାଟ କୋହଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏହି ବିବାଦ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ୧୦୦% ମ୍ୟାଚ ଫି’ କଟାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବିସିସିଆଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିରାଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ ଫି’ କଟା ଯାଇ ପାରିବ । ଚିଠିରେ ବିରାଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚରେ ନବୀନ-ଉଲ-ହକ୍ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହି ନଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆରସିବି ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ବାଉନ୍ସର ପରେ ବାଉନ୍ସର ମାରି ନବୀନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ବିରାଟ ସିରାଜଙ୍କୁ କେବଳ ବାଉନ୍ସର ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବାଲି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

Another angle of the Virat Kohli vs Gautam Gambhir argument and Naveen Ul Haq having some with King Kohli too. #IPL2023 pic.twitter.com/gVLQXdNXsI

— Farid Khan (@_FaridKhan) May 1, 2023