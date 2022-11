ଶୀତଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ହୋଇପାରେ ସାଂଘାତିକ; ହୋଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହୃଦଘାତର କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୀତଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନଜର ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଣଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଥଣ୍ଡା ରକ୍ତଚାପ ବବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ହୃଦ୍‌ଘାତ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ, ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ, କମ୍ ଚାପ ସ୍ତର, ଏବଂ ଘା ’ଏବଂ ଥକାପଣ ହ୍ରାସ ଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ପାଇଥାନ୍ତି।

ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାଂସପେଶୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ନଥାଏ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା କାରଣରୁ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ବିପଜ୍ଜନକ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଅନେକ ବିପଦ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯାହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ବୟସ, ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦ୍ଘାତ ସମସ୍ୟା, ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ବାହ୍ୟ କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିପଦ କାରକ ସାୱାରରେ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷତଯଦି ଆପଣ ଶୀତଳ ଜଳ ସାୱାର ନେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷତ ଶୀତଦିନେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୀତଳ ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଶରୀରକୁ ଚକିତ କରିଦିଏ, ଚର୍ମରେ ଥିବା ରକ୍ତବାହୀଗୁଡିକ ସଂକୋଚନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାର ତାଙ୍କର ୬୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଶୀତଳ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।

Brain #stroke caused during cold water bath in a 68-year old person with High BP

1. Winters are here and many people need to take bath in cold water. #Cold water #bathing can also be a part of cultural ritual. It is safe; however, in some cases; it can lead to serious diseases.

— Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) November 16, 2022