ରାଜ୍ୟପାଳ ତୁମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଭଡ଼କିଲେ ମମତା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲାଣି । ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ‘କେବେ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା କି କ’ଣ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା କ’ଣ ନକରିବା ଦରକାର? ଏଥିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ । ମନେ ରଖ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛ ।’

ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମମତା ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ।

WB Governor:

Hon’ble CM to SP in full media glare.

“Did Governor call you? Did he instruct you? What to or what not to do? I know you will not admit that. But feel free to do your assigned work. You are working for state government, mind it. Do not get afraid of such things..” pic.twitter.com/2x2gP71GbP

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) February 3, 2022