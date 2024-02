କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସ ବିଜେପିର ୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ସନ୍ଦେଶଖାଲି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଟିଏମସି ନେତା ଶାହାଜାହାନ ଶେଖଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମହିଳା ଶାହାଜାହାନ ଶେଖଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ (ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ) ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ଧାରା ୧୪୪ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ମାତ୍ର ୬ ଜଣ। ଆମେ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କେବଳ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶାହାଜାହାନ ଶେଖ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିଏମସି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଶାହାଜାହାନ ଶେଖ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାଲିନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି।

VIDEO | A six-member team of the BJP stopped by police from visiting unrest-hit #Sandeshkhali in North 24 Parganas district of West Bengal.

"We just want to meet them (victims). If they (police) are saying that Section 144 has been imposed, then we are only six members. We… pic.twitter.com/wzWzN7kEle

