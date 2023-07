ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ: Team Indiaରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଇଶାନ-ଯଶସ୍ୱୀ, ଭରତ ବାଦ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଡୋମିନିକା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ । ଯୁବ ୱିକେଟକିପର ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଇଶାନ କିଶାନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଅଧିନାୟକ କ୍ରେଗ ବ୍ରେଥୱେଟ । ତେବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁବ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇଶାନ କିଶାନ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ତେବେ ଇଶାନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ୱିକେଟ କିପର କେ.ଏସ ଭରତ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ମିଳିଥିବାର ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହାତଛଡା କରିବା ପରେ ଏବେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ରୋହିତ ସେନା । ସେହିପରି ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଛଡାଇ ନେଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦେକିବାକୁ ମିଳିବ ।

Congratulations to Yashasvi Jaiswal and Ishan Kishan who are all set to make their Test debut for #TeamIndia.

Go well, lads!#WIvIND pic.twitter.com/h2lIvgU6Zp

— BCCI (@BCCI) July 12, 2023