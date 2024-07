Video; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାମାରହାଟିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ; TMCକୁ ଦାୟୀ କଲା BJP

କୋଲକାତା: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କାମାରହାଟିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ। ସୋମବାର ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳୁ ଉଠାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଝୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଅସହାୟ ମହିଳା ଜଣକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ନ ଶୁଣି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ସେ ଦୁଇଥର ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିନଥିଲେ। “ତାଳତାଲା କ୍ଲବ, ଅରିଆଡହା, କମରହାଟି ପୌରପାଳିକା, କାମାରହାଟି ଭିଏସ୍ ର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ!” ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ମଦନ ମିତ୍ରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଜୟନ୍ତ ସିଂହ ନିଜ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ମମତାଙ୍କ ‘ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରୀତ’ ସରକାରର ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ରୁ କିଛି ଲୋକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନ ଥିଲେ। ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

Emerging video from Taltala Club, Kamarhati: Shocking reports allege Jayanta Singh, a close associate of TMC MLA Madan Mitra, violently attacked a defenseless girl.

This barbaric act under a government claiming to champion women's rights is a disgraceful stain on humanity.… pic.twitter.com/bASj4VSISX

— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) July 8, 2024