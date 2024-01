ନୀତୀଶ କୁମାର NDAରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ?

ପାଟନା: ବିହାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରବିଜେପି ସହ ଯିବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆରଜେଡି, ଜେଡିୟୁ ଓ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନବାଜି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ନେତା ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି।

ନୀତୀଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ବିନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲେ- ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆରଜେଡି ଭାରତୀୟ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଏସପି ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ଅଛି ।

#WATCH | Kannauj, UP: On being asked if Bihar CM Nitish Kumar will be joining NDA, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "We hope that Nitish Kumar will not go to NDA. He will strengthen the INDIA alliance." pic.twitter.com/Tc8rdnzBxG

— ANI (@ANI) January 26, 2024