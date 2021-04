‘WHO’ ସହଭାଗିତାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟିକର ଜାରି କରିଛି Whatsapp, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ

COVID-19 Updates World 133,240,439 World Confirmed: 133,240,439 Active: 22,924,900 Recovered: 107,425,457 Death: 2,890,082

କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିକର ଜାରି କରିଛି Whatsapp , ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ Whatsapp କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଷ୍ଟିକର ଜାରି କରିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ WHO ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇଛି ।

Whatsapp ଏବଂ WHO ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକର ନାମ Vaccines for All ରଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ କଂପାନୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।

ନୂଆ Whatsapp ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ Vaccines for All ରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଉପରେ ୨୪ଟି ଷ୍ଟିକର ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆନିମେଟେଡ ଷ୍ଟିକର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ:

ଯଦି ଆପଣ Whatsapp ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାପରେ Whatsappରେ କୌଣସି ଚାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଇମୋଜି ଆଇକନ ଉପରେ ଟଚ କରି ଷ୍ଟିକର ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଆପଣ Vaccines for All ଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

Whatsapp କହିଛି କି କଂପାନୀ ୧୫୦ ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ WHO ଏବଂ UNICEF ସହ କୋଭିଡ ୧୯କୁ ନେଇ ଭାଗୀଦାରୀ କରିଛି । ଯାହାର ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରହିଛି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଜଡିତ ସଠିକ ସୂଚନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ।

Whatsapp ଏହାର ଏକ ବ୍ଲଗରେ କହଛି କି Whatsapp ହେଲ୍ପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଅରବ ମେସେଜ ପଠାଯାଇସାରିଛି । ନିକଟରେ ଫସବୁକ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି