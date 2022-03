ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷ ସେନାର ବୋମା ବର୍ଷଣ, ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଷ ସେନାଙ୍କ ଘନ ଘନ ବୋମା ବର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ କିଛି ଛବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସବୁ ଫଟୋଗୁଡିକରେ ପୁଟିନ ରୁଷ ମହିଳା ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ ଏବଂ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏକ ଟେବୁଲର ଚାରିପଟେ ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି।

nepost.comର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫଟୋ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ଶନିବାରର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ PJSC Aeroflotର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମହିଳା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏୟାରଲାଇନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

So Putin is now on TV explaining his justifications for the invasion of Ukraine to a room full of Russian trainee air stewardesses…

Bizarre… pic.twitter.com/LC6Uux3aiC

— Patrick Reevell (@Reevellp) March 5, 2022