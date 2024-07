ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ଗୁଳି? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଫଟୋ, ନାମ ବି ଜଣାପଡିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର ଦିନ ପେନସିଲଭେନିଆର ବଟଲରରେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରାଲିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସିଏନଏନ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୁଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ମାରିଛନ୍ତି । ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଥମାସ ମାଥ୍ୟୁ କ୍ରୁକ୍ସ ଭାବେ ହୋଇଛି ।

ବେଥେଲ ପାର୍କ, ପେନସିଲଭେନିଆର ଥମାସ ଫିଟ୍ସବର୍ଗର ଠିକ ବାହାରେ ବଟଲରରେ ଏକ ଆଉଟଡୋର ରାଲିରେ ଗୁଳି ଚଲାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଥମାସଙ୍କୁ ବଟଲର ଫାର୍ମ ଶୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଞ୍ଚରୁ ୧୩୦ ଗଜରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଏକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଛାତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

At least one rally attendee and the gunman are dead after a shooting at a Trump rally in Pennsylvania, the Butler County DA says, reports CNN

ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସେଠାରୁ ୧୨୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ମାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକଚରିଂ କମ୍ପାନୀର ଛାତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି କରିଥିଲା ।

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଓପନ-ଏୟାର କ୍ୟାମ୍ପେନ ବଟଲର ପାର୍ମ ଶୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏତେ ଓପନ ସ୍ପେସ ଥିଲା ସ୍ନାଇପରକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିନାହାନ୍ତି । ସେ ଓପନ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଦେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ।

#WATCH | Gunfire at Donald Trump's rally in Butler, Pennsylvania (USA). He was escorted to a vehicle by the US Secret Service

"The former President is safe and further information will be released when available' says the US Secret Service.

(Source – Reuters) pic.twitter.com/289Z7ZzxpX

— ANI (@ANI) July 13, 2024