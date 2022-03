ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଧ୍ୱଂସ ହେବ କି ପୃଥିବୀ?: ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦେଲେ ଏମିତି ମତ, ଏହି ଦିନ ହେବ ଶେଷ ଦିନ

ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ୨୦୨୨ ଏଇ୧ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହା ଆଶଭ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଏହାର ଗତିପଥ ବା ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେବ । ଫଳରେ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁରୋପିୟନ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଦୁନିଆର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ତେବେ କ’ଣ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା? ଏଥର ଧ୍ୱଂସ ହେବ କି ସବୁଜିମା ଭରା ଏ ପୃଥିବୀ ?

ଜାନୁୟାରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ୨୦୨୨ ଏଇ୧ର ଅର୍ବିଟ ଗଣନା କରାଯିବା ସମୟରେ ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ଅର୍ବିଟ ଡିଟରମିନେଶନ ନାମକ ଏକ ଅଟୋମେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ୟୁରୋପିୟନ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ସମେତ ସାରା ଦୁନିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଗଣନା କରିଚାଲିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ୨୦୨୨ ଏଇ୧ ପୃଥିବୀ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଧକ୍କା ହେବ । ଏହାକୁ ରୋକିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଏହାର ଆକାର ଏତେ ବଡ ଯେ ଏହା ସହ ଧକ୍କା ହେଲେ ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ପୃଥିବୀ ।

ସେପଟେ ୧୧୨ ଜାନୁୟାରୀରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ହଜିଯିବା ସହିତବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ୪ ଏପ୍ରିଲରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଅର୍ଥାତ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଏଡକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୟାବହତା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

