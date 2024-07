ଇତିହାସ ରଚିଲେ କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ: ନୋବାକ ଜୋକୋବିଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜିତିଲେ ୱିମ୍ବଲଡନ ଟାଇଟଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ୨୦୨୪ ର ଫାଇନାଲରେ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋବିଚଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ପେନର କାର୍ଲୋସ୍ ଅଲକାରାଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ଜୋକୋବିଚଙ୍କୁ ୬-୨, ୬-୨, ୭-୬ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଲକାରାଜ୍ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । ୨୪ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ବିଜେତା ଜୋକୋବିଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ୱିମ୍ବଲଡନର ଫାଇନାଲରେ ଅଲକାରାଜ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024