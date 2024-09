ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ; ରାତି ଅଧରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ

ବହରାଇଚ୍‌: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁରେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଏଚସି ମହସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

Wolf scare in Bahraich, Uttar Pradesh | A five-year-old girl injured in a wolf attack late last night. The girl was sent to CHC Mahsi for treatment: CHC In-Charge Mahasi

