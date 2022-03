ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡିଲେ ମହିଳା: ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ ଲେଡି ପାସେଞ୍ଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତର୍କତା ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଟକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବ।।ନ ଜୀବୀନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋଶଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ତେବେ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ କେବେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରେ ଚଢିବା ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ।

Another psgr in a hurry saved by Govt Rly Police. Lady rescued @ Bellary stn @ 4.30am 2day by cop Maruti when she slipped when brd Haripriya Exp 2 her hometown Gadag @XpressBengaluru @NewIndianXpress @KARailway @KannadaPrabha @AshwiniVaishnaw @deepolice12 @DgpKarnataka @GowriIps pic.twitter.com/skvWBDqdAE

— S. Lalitha (@Lolita_TNIE) March 1, 2022