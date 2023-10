ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କି ରତନ ଟାଟା ? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ସତ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ରତନ ଟାଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟ ପରେ ରସିଦ ଖାନ୍ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଆଇସିସି ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲା । ଆଇସିସି ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ରତନ ଟାଟା ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ରସିଦ ଖାନଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା ।

ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତନ ଟାଟା ନିଜେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ରତନ ଟାଟା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖେଳାଳି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଇସିସିକୁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଏହି ଟୁଇଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଲଗାତାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ।

I have made no suggestions to the ICC or any cricket faculty about any cricket member regarding a fine or reward to any players.

I have no connection to cricket whatsoever

Please do not believe WhatsApp forwards and videos of such nature unless they come from my official…

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 30, 2023