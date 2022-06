ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳର ମାଛ: ଓଜନ ୩୦୦ କେଜି, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କମ୍ବୋଡ଼ିଆର ମେକାଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ମିଳିଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଧୁର ଜଳର ମାଛ । ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଷ୍ଟିଂଗ୍ରେ ମାଛ, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କେଜି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ।

ତେବେ ଜୁନ୍ ୧୩ରେ ଧରାଯାଇଥିବା ଏହି ମାଛର ଲମ୍ବ ୧୩ ଫୁଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଷ୍ଟଙ୍ଗ ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନ ନିକଟସ୍ଥ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସଜୀବୀ ଏହି ମାଛକୁ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାଛର ଆକାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

The world’s largest recorded freshwater fish, a giant stingray, has been caught in Cambodia: pic.twitter.com/xAP74Yal8u

— DW News (@dwnews) June 21, 2022