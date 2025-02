‘ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍’: ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଯିବା ପାଇଁ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଲାଇନ୍, ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା…

ପ୍ରୟାଗରାଜ: ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଯାନବାହାନର ସମୁଦ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ରବିବାର ମେଳା ସ୍ଥାନରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିଜ କାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ୨୦୦-୩୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ​​ଏବଂ ରବିବାର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏବେ ଲୋକେ “ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଭିଡ଼ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରି ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

We are stuck again, and have been in front of this junction for the last 45 mins or so.

The vehicles on the other road keep on moving.

Futile to trust Google maps with any kind of traffic prediction.

The best way is to embrace this chaos as part of the whole Kumbh experience pic.twitter.com/L54vgeNhmB

— Bhaskar Sarma🗿 (@bhas) February 8, 2025