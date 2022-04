(Video) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାତରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ: ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ….

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗଓ୍ଵନ୍ତ ମାନ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲ ଏବଂ ମାନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲ ଏବଂ ଭଗଓ୍ଵନ୍ତ ମାନଙ୍କ ରାଲି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ରାଲି ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଛାତରେ ଝୁଲି ପଡିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଶନିବାର କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲ ଏବଂ ଭଗଓ୍ଵନ୍ତ ମାନ ଉଭୟ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଚରଖାରେ ସୁତା କାଟିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଗୁଜରାଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

#WATCH | A man was saved from falling off the roof of a seemingly dilapidated house during the roadshow of AAP national convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal along with Punjab CM Bhagwant Mann in Ahmedabad, Gujarat pic.twitter.com/ZonxMqZc5y

— ANI (@ANI) April 2, 2022