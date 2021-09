ବିନା ଅନୁମତିରେ କଟିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଟଙ୍କା, ଇପିଏଫଓ ଜାରି କଲା ଆଲର୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଇପିଏଫଓ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଇପିଏଫଓ ପକ୍ଷରୁ ତାର ୬ କୋଟି ଖାତା ଧାରକଙ୍କ ପାଇର୍ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି । ଖାତା ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଛି । ଯନି ଖାତା ଧାରକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ସଚେତନ ହେବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହେବ । ଗ୍ରାହକ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଇପିଏଫଓ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

#EPFO never asks it's members to share their personal details. Stay alert & beware of fraudsters.#SocialSecurity #PF #ईपीएफ #Employees #Services pic.twitter.com/FOul1jSNnf

— EPFO (@socialepfo) September 6, 2021