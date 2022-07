ଜିମ୍ବାୱେକୁ ବଡ ସଫଳତା: ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ସହ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ କଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଟିକେଟ ପାଇଯାଇଛି ଜିମ୍ବାୱେ । ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗତିନିକୁ ୨୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି । ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଉଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟାରରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପୂର୍ବରୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଜି ମାରିଛି । ଆମେରିକାକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ।

Zimbabwe sealed their ICC Men's T20 World Cup 2022 spot with a 27-run win over PNG 👏

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, କ୍ୱାଲିଫାୟାର-ବି’ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଗିନିକୁ ୨୦୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଜିମ୍ବାୱେ । ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ନ୍ୟୁ ଗିନି ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୭୨ ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ଦଳ ତରଫରୁ ଟନି ଉରା ସର୍ବାଧିକ ୬୬ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଲସ ଅମିନି ୩୧ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜରବାନୀ ଦୁଇଟି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ଟିକେଟ ପାଇଛି ଜିମ୍ବାୱେ । ସେପଟେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାକୁ ମାତ ଦେଇ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ସାରିଛି ।

Australia calling 📞

Netherlands have booked their spot in the ICC Men's #T20WorldCup 2022 🤩 pic.twitter.com/lPJLQhrOCe

— ICC (@ICC) July 15, 2022