ରାତିଅଧରେ ହଠାତ୍ ଘରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ; ପରିବାରର ୬ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ତେଲେଙ୍ଗାନା:ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମଂଚେରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପରିବାରର ୬ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ, ମଂଚେରିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରିବାର ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।

ଗଭୀର ନିଦ ହେତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଘଟଣାର ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଁର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ।

ଏହି ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରଟି ଜଳି ଭଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି।

Telangana | Six people, including two children, were charred to death after a fire broke out in their house in Mancherial district last night pic.twitter.com/RZC7zGtg53

