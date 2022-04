ନାସିକରେ ବଡ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ପବନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୧୦ ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ବଡ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା । ନାସିକ ନିକଯରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରେନର ୧୦ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବିହାର ଯିବା ବାଟରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ-ଜୟନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସ(ପବନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ) ଏହି ଦୁର୍ଘଟରାର ଶିକାର ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

Visuals of derailed coaches of 11061 LTT-Jaynagar Express between Lahavit and Devlali (near Nashik) on Dn line at around 15.10 hrs today Accident relief train and medical van rushed to the spot. Details awaited: Central railway CPRO pic.twitter.com/nXA0hvTw0I

— ANI (@ANI) April 3, 2022