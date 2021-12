ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ଫାୟାରିଂ,୧୧ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଏସଆଇଟି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସବୁଆହେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଫିୟୁ ରିଓ । ଏଥିସହିତ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସୁରକ୍ଷାବଳ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ । ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସୁରକ୍ଷାବଳ ମାନେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସୋରୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହି ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Based on credible intelligence of likely movement of insurgents, a specific op was planned in Tiru, Mon District, #Nagaland . Cause of loss of lives being probed by a Court of Inquiry at highest level & appropriate action will be taken: Assam Rifles officials

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଫିୟୁ ରିଓ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆହତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ନେଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାର ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

The unfortunate incident leading to killing of civilians at Oting, Mon is highly condemnable.Condolences to the bereaved families & speedy recovery of those injured. High level SIT will investigate & justice delivered as per the law of the land.Appeal for peace from all sections

