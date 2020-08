ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୧୧୫୦ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬ ।୮(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୧୧୫୦ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 1150 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 6.8.2020

290 from Ganjam

197 from Khurdha

121 from Rayagada

76 from Sundergarh

47 from Jajpur

45 from Koraput

44 from Cuttack

40 from Puri

35 from Nayagarh

33 from Keonjhar

25 from Balasore

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) August 6, 2020