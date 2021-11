୨୬/୧୧ ହମଲା: ଆତଙ୍କବାଦୀ କସାବର ଫୋନ୍ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପରମବୀର ସିଂହ! ପୂର୍ବତନ ଏସିପି ଶମଶେର୍ ଖାନ୍ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ

ମୁମ୍ବାଇ: ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ହମଲାର ଘଟଣାର ଦୁଃଖ ଆଜିବି ତାଜା ରହିଛି । ସେହି କାଳରାତ୍ରିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜିବି ଲୋମଟାଙ୍ଗୁରୀ ଉଠେ । ତେବେ ଆଜି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ୧୩ ବର୍ଷ ପୂରିଛି । ତେଣୁ ଏହି ହମଲାରେ ସହିଦ୍ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜ୍ଞାପନ କରିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ୍ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ ପୂର୍ବତନ ଏସିପି ଶବଶେର୍ ଖାନ୍ ପଠାନ ଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଆଇଜି ଏଟିଏସ୍ ପରମବୀର ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଶମଶେର ଖାନ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜମଲ କସାବର ଫୋନ୍ କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ପରମବୀର ସିଂହ ଉକ୍ତ ଫୋନ୍ ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ।

Mumbai | Retired ACP Shamsher K Pathan in a letter to Mumbai Police Commissioner in July 2021 alleged that "during 26/11 terrorist attacks, Param Bir Singh, the then DIG ATS, confiscated terrorist Ajmal Kasab’s phone, ensuring that phone never appeared during the probe or trial" pic.twitter.com/ArkN3MmbWj

— ANI (@ANI) November 26, 2021