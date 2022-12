ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଢାକାରେ ଚାଲିଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତକୁ ୫ ରନ୍‌ରେ ହରାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ଦଳ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ଜିତି ନେଇଛି। ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଛକ୍କା ମାରି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୫ରନ୍‌ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମେହେଦି ହାସନଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୭୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ୧୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ହାସନ୍ ଅପରାଜିତ ରହିଥିବାବେଳେ ମହମୁଦୁଲ୍ଲା ୭୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ୧୭୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ।

We fought hard till the end, but it was Bangladesh who won the 2nd ODI by 5 runs and clinch the series 2-0.

Scorecard – https://t.co/e77TiXcHlu #BANvIND pic.twitter.com/yjD9hu8m7I

— BCCI (@BCCI) December 7, 2022