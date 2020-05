କରୋନାକୁ ହରାଇଲା ୩୬ ଦିନର ଶିଶୁ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେବଳ ୩୬ ଦିନର ଶିଶୁ କରୋନା ବିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଜିମାର୍ କରିଛି । କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶିଶୁଟି କରୋନା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି କରୋନାକୁ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟିର ସାହସକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇର ସିଓନ ମେଡିକାଲରୁ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

For people of Maharashtra, age is no bar when it comes to putting up a fight. 36 days old baby recovered from COVID-19 at Sion Hospital in Mumbai. Kudos to the team of Doctors, Nurses & Ward Boys 👏🏼👏🏼 @mybmc pic.twitter.com/UmWOtY2JnG

