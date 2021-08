ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୩୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ପଜିଟିଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୨୪/୦୮: ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍‌ ସଂକ୍ରମଣ ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। କିଛି ଦିନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଖସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୩୭,୫୯୩ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ୬୪୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୩୪,୧୬୯ ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

India reports 37,593 new #COVID19 cases, 34,169 recoveries and 648 deaths in the last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 3,25,12,366

Total recoveries: 3,17,54,281

Active cases: 3,22,327

Death toll: 4,35,758

Total vaccinated: 59,55,04,593 (61,90,930 in last 24 hrs) pic.twitter.com/8Et8NkUhBb

— ANI (@ANI) August 25, 2021