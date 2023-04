ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ଟି ଛକା: ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୪ ଖେଳାଳି କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ । ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୫ଟି ଛକା ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଶେଷ ଓଭରରେ ୨୯ ରନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ । ୫ଟି ବଲରେ ୫ଟି ଛକା ମାରି ଗୋଟିଏ ବଲ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂହ । ତେବେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଛକା ମାରିବାରେ ରିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ତାଭ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କିଛି ଖେଳାଳି ଏହି ରେକର୍ଡ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।

