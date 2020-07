ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୪୫୩ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭ ।୬(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ ୪୫୩ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 453 #COVID19 patients have recovered and are being discharged on 17.7.2020.

220 from Ganjam

41 from Sundergarh

33 from Nabarangpur

28 from Khurdha

26 from Bolangir

17 from Keonjhar

15 from Balasore

13 from Jagatsinghpur

13 from Malkangiri

10 from Jajpur

