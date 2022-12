ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ୫ଟି ଜରୁରୀ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ହାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ IAS ଅଫିସର

ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହାତୀ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ କୋମଳ । ଏହି ମନମୋହକ ଏବଂ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀ ଅସାଧାରଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ହାତୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥରେ, ହାତୀଠାରୁ ଶିକ୍ଷିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ।

ହାତୀମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (ଆଇଏଏସ୍) ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ମଧୁର ଏବଂ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିଥିଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ ଅଫିସର ସୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ହାତୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ୫ଟି ଜରୁରୀ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

New Year lessons to learn from elephants

1.Heavy weight but do not throw weight around

2.Intelligent but no show off

3.Powerful but restrained untill provoked

4.roll in mud,take long baths

5. Eat your heart out but take long walks 😊@ParveenKaswan do add more #NewYearlessons pic.twitter.com/m3G3AG8ZVj

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) December 24, 2022