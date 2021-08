ଥମୁନି ପଞ୍ଜାବ ତାତି: ପୁଣି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ୟାପଟେନ୍, ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ୫୮ ବିଧାୟକ ଓ ୮ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଚଣ୍ଡିଗଡ : ପଞ୍ଜାବରେ ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି । ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଖୋଲା ସମର୍ଥନରେ ଉତ୍ସାହିତ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଶାନ୍ତିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୁରୁବାର ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକ ପରେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ଗୁରମିତ ସିଂହ ସୋଢି ନିଜର ବାସଭବନ ଡିନର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୫୮ ବିଧାୟକ ଓ ଆଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରାମର୍ଶଦାତା ରବିନ ଠୁକରାଲ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଣା ସୋଢି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସବୁଠୁ ଘନିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୂଚାଉଛି । ଅପରପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଅମରିନ୍ଦରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଡିନର ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଛି ।

‘I’d invited like-minded @INCPunjab MPs & MLAs for dinner. 58 MLAs & 8 MPs graciously accepted my invitation & expressed the confidence that the party would win the 2022 polls under the leadership of @capt_amarinder. The journey has started today’: @iranasodhi pic.twitter.com/HkHYIJpzU7

— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) August 26, 2021