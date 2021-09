କରୋନା କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହେଲା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଦେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ କରୋନା ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଇସିବି ଆଲୋଚନା କରି ପରସ୍ପର ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଟେଷ୍ଟ ବାତିଲ୍ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବଢୁଥିବା କରୋନା ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ଶୁ୍କ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ । ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ନେଇ ଖୋଦ୍ ଇସିବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତ ସଂପ୍ରତି ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସିବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ଟି-୨୦ ଏବଂ ୩ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ବିସିିସିଆଇ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏଥିରେ ଖେଳ କେତେ ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳା ଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ବାତିଲ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

Following ongoing conversations with the BCCI, the ECB can confirm that the fifth LV= Insurance Test at Emirates Old Trafford, due to start today, will be cancelled.

— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2021