(Video) ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସ୍କେଟିଂରେ କଲା କମାଲ, ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଦାଖଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହୁଥିବା ତକ୍ଷବୀ ବଘାନୀ ଏପରି କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାର ନାମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଖେଳିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ତକ୍ଷବୀ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ସେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶର ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି । ତକ୍ଷବୀ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲିମ୍ବୋ ସ୍କେଟିଂରେ ୨୫ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ।

New record: Lowest limbo skating over 25 metres – 16 cm (6.29 in) achieved by Takshvi Vaghani 🇮🇳 pic.twitter.com/X7tSafFSH9

— Guinness World Records (@GWR) April 18, 2024