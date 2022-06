ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ବିସ୍ପୋରଣ, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭୩ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ବିସ୍ପୋରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭୩ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ୪୪ ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨୯ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଛନ୍ତ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡର ଲହର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୋଭିଡର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୬୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୧୨ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୫୩୫ ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୧୭ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୧ ଜଣ, ନୁଆପଡ଼ାରୁ ୬ ଜଣ, କଟକରୁ ୪ ଜଣ, ପୁରୀରୁ ୬ ଜଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Covid-19 Report For 22nd June

New Positive Cases: 73

Of which 0-18 years: 11

In quarantine: 44

Local contacts: 29

(Details of local contacts will be shared by concerned District)

1. Balangir: 1

2. Cuttack: 4

3. Kendrapada: 1

4. Khurda: 41

5. Nuapada: 6

6. Puri: 6

— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) June 23, 2022