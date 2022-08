ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ୮୭୦ ପଜିଟିଭ: ୨ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮୭୦ ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ୨ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୨ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୬୧ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ୫୦୯ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୧୮ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ୧୫୭ ଜଣ ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୨୦ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ୧୪୦, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୭୨, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୬୩ ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜରୁ ୫୯ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟପୋଲ ସଂଖ୍ୟା ୨୭ ରହିଛି ।

Covid-19 Report For 3rd August

New Positive Cases: 870

Of which 0-18 years: 157

In quarantine: 509

Local contacts: 361

(Details of local contacts will be shared by concerned District)

1. Balasore: 10

2. Bargarh: 36

3. Bhadrak: 8

4. Balangir: 45

5. Boudh: 6

6. Cuttack: 20

