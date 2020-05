ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୯୯ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫ା୫(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୯୯କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୪୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ୯୯ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଧିକ ୩୪ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମର ୧୫, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ୧୩, ପୁରୀର ୧୦, ଭଦ୍ରକର ୯, ନୟାଗଡ଼ର ୩ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୪୩୮ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୪୯ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ୭ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ୭୮୨ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି ।

Another 99 #Covid19 patients have recovered and are being discharged.

34 are from Balasore

15 from Ganjam

13 each from Jajpur & Kendrapara

10 from Puri

9 from Bhadrak

3 from Nayagarh and

1 each from Sundargarh & Debgarh.

The total recovered cases of #Odisha now stand at 649.

