ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲେ ଡେନ୍, ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୩୯ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ କାର ଚଳାଇ କଲେ ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯିଏ ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଡେନ ପାରକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାହାଣୀ। ଯିଏ କି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ପରେ ବି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ୩୩୯ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗାଡି ଚଲାଇ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାରକର ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦଶମ ବାର୍ଷିକିକୁ ବାଛିଥିଲେ ।

It’s no joke. We’re proud to have achieved a new @GWR record title. On 3/31/22, Federationist Dan Parker reached 211.043 and shattered the fastest speed for a car driven blindfolded—also shattering society’s low expectations and turning dreams into reality. #CruisinWithNFB pic.twitter.com/EHVFJ1Dt1G

— National Federation of the Blind (@NFB_voice) April 1, 2022