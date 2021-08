ପୁଅ-ଝିଅଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି

ଭୋପାଳ: ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପୂରା ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ମାରିବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ । ଏହିଭଳି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୋପାଳର ମିସ୍ରୋଦ୍ । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏହିପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି । ତେବେ ପୁଅ ଓ ଝିଅର ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬ ଓ ୧୪ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

The man, a jobless civil engineer, and his wife decided to died by suicide and slit throats of their offspring with a floor-tiles cutter machine while they were sleeping. In a suicide note, they've mentioned financial stress: Misrod SHO Nirajnan Sharma in Bhopal pic.twitter.com/ltMkUNMAUd

— ANI (@ANI) August 28, 2021