‘ହୁ’ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟୀ ନାମ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ- ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିବି…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନିଜର ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ବୈଶ୍ଵିକ ଆୟୁଷ ନିବେଶ ଏବଂ ନବାଚାର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମରିସନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀନ୍ଦ ଜୁଗନାଥ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚଓର ଡିଜି ଡ. ଟେଡ୍ରୋସ ଅଦନୋମ ଘେବ୍ରେସିୟସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଦଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚଓ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଟେଡ୍ରୋସ ଅଦନୋମ ଘେବ୍ରେସିୟସଙ୍କ ଗୁଜରାଟି ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଜାଳିଆ ଶୈଳୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ତୁଳସୀଭାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ଟେଡ୍ରୋସ ମୋର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ। ଟେଡ୍ରୋସ ଭାରତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଢାଇଥିବା ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଡ. ଟେଡ୍ରୋସ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପକ୍କା ଗୁଜରାଟି ହୋଇ ଯାଇଛି। ହୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ତୁଳସୀଭାଇ ରଖୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି।

