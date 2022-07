ହାର ମାନିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା: କୋଳରେ ମହାବଳ ସିଂହକୁ ଧରି ନେଲେ ମହିଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଠିକ ସେମିତି ଏକ ଭିଡଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମହାବଳ ସିଂହକୁ ଜଣେ କାବୁ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ବି ଜଣେ ମହିଳା । ହୁଏତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସାମନାରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଯାଇଛି ସିଂହ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ । ଯିଏ ସିଂହକୁ ନିଜ କବଜାରେ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସିଂହକୁ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଆଗରେ ସିଂହ ବି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡିଛି । ନିଜ ବାହୁରେ ସିଂହକୁ ମହିଳାଜଣକ ଜାବୁଡି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଭିଡିଓକୁ ।

The woman caught the fleeing lion and took it back to home in her arms…

