ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ବିରାଟ ପଥର! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାଏ । ତେବେ ଅନେକ ଫଟୋ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ଏକ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆକାଶରେ ପଥର ଉଡୁଥିବାର ଏହି ଫଟୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଫଟୋର ସତ୍ୟତା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିରେ ପଥର ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ତଳେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପଥର ଆକାଶରେ ଉଡିବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ।

This photo is an example of how optical illusions mess with your mind.

First you see a rock floating in the air and then… pic.twitter.com/mbBJeT5ZwC

— Massimo (@Rainmaker1973) March 22, 2023