ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ଏକ ଅଜବ କୀଟ : କାଟିଲେ କ’ଣ ହେବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଜଗତ ଅଜବ ଜୀବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଏପରି ଜୀବ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ | ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପରିଚିତ କରେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପାଇଡର୍ ହେଡଲାଇନରେ ଅଛି । ଯାହାର ରୂପ ଏପରି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଫଙ୍ଗ-ନାର ଅଟେ । ସେଠାରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଟେରେଟୁଲା କୀଟର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡିଛି । ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବୁଢିଆଣି ଅଟେ । ଜୀବ ମାନଙ୍କରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ବୁଢିଆଣିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ନୈରିନ ଚମ୍ପୁଫୁଫୁଆଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ବୁଢିଆଣି ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହି ବୁଢିଆଣି ମିଳିଥିଲା ।

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ନାମ Chilobrachys natanicharum ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ପାଇଡରର ରଙ୍ଗ ଦେଖି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଇଂରାଜୀ ୱେବସାଇଟ ସାଇନ୍ସ ଆଲର୍ଟ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ସ୍ପାଇଡରର ରଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ପାଇଡର ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସ୍ପାଇଡର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବେଆଇନ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଣାଯାଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଆସୁଛି ।

🕷A “blue” tarantula unknown to science was discovered in the forests of southern Thailand, – Forbes

The legs of this unusual spider are electric blue – an extremely rare occurrence for this type of arthropod. A group of researchers discovered a spider in the hollow… pic.twitter.com/TVU1omRs3Z

