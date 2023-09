ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା:ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ସ୍କ୍ୱାଶ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ । ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ୍‌ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ । ପୁରୁଷ ଟିମ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପୁରୁଷ ସ୍କ୍ୱାଶ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ସିଂହ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୩-୨ରେ ଆଗୁଆ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି । ମହେଶ ମାଙ୍ଗାଓଁକର ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭ ଘୋଷାଲ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଅଭୟ ସିଂହ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାହସିକତାର ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ପଛକୁ ଫେରିଥିଲା ।

And its GOLD medal for India 🔥 🔥 🔥

Squash: India BEAT Pakistan 2-1 in FINAL of Men's Team event.

Down by 2 match points, Abhay Singh won the deciding match 3-2 after Saurav Ghosal had equalized the tie at 1-1 #IndiaAtAsianGames #AGwithIAS #AsianGames2023 pic.twitter.com/dkp0UiNOLz

— India_AllSports (@India_AllSports) September 30, 2023