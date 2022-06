ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର : ଆଧାରକୁ ଭୋଟର ସୂଚୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରକୁ ପାନ କାର୍ଡ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସରକାର ଆଧାରକୁ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରିବା ଜରୁରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଣେ ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ରହିବ ଓ ନକଲି ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆପେ ଆପେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏ ନେଇ ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

Empowering every voter!

Hon’ble PM Sh @narendramodi ji’s govt.’s historic step to reform the electoral process.

In consultation with the Election Commission of India, Govt. has issued four notifications under The Election Laws (Amendment) Act, 2021.#8YearsOfSeva pic.twitter.com/BIqkc5qQXX

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 17, 2022