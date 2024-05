(Video) ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଅହମଦାବାଦରେ ଦେଲେ ଭୋଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ମତଦାନ ପରେ କଣ କହିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଆଜି ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଅହମଦାବାଦର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିଙ୍ଗ ବୁଥ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁରହିଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଅହମଦାବାଦରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗୌତମ ଅଦାନୀ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପର୍ବ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ବାହରକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାରତ ଲଗାତାର ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ । ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ।

#WATCH | After casting his vote in Ahmedabad, Gujarat, Adani group chairman Gautam Adani says, "Today is the festival of democracy and I appeal to people to come out and vote. India is moving forward and will continue to do so."#LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/Z0yqmPywId

— ANI (@ANI) May 7, 2024