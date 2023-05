ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେଙ୍ଗୋଲ ଦେଲେ ଆଦିନାମ ମହନ୍ତ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ନୂତନ ସଂସଦ ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦଘାଟନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆଦିନାମ (ପୁରୋହିତ) ଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିବା ଆଦିନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଭଜନ ଜପ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ‘ସେଙ୍ଗୋଲ (ରାଜଦଣ୍ଡ)’ ସମେତ ବିଶେଷ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ସେ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Delhi | Adheenams handover the #Sengol to Prime Minister Narendra Modi, a day before the inauguration ceremony of #NewParliamentBuilding pic.twitter.com/emA1QReyVR

